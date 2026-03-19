Как вдохнуть новую жизнь в интерьер дома весной

Весна — время перемен и обновления. И интерьер дома не исключение. При этом совсем не обязательно тратить много времени и средств. Корреспондент vrn.aif.ru пообщался с дизайнером интерьеров Юлией Устьянцевой и узнал, как грамотно преобразить пространство вокруг себя.
Избавьтесь от лишнего.
Когда в жизнь приходит что-то новое, запускается процесс выработки дофамина. Благодаря этому жизнь наполняется яркими красками и вновь появляется желание действовать и что-то создавать. Важно, чтобы пространство, постоянно окружающее человека, наполняло его энергией и ресурсами.
Взбодрить интерьер дома, а также впустить в жизнь новые события в первую очередь поможет избавление от лишнего, устаревшего и надоевшего. Во время генеральной уборки Юлия Устьянцева рекомендует рассортировывать вещи по категориям и определить для каждой из них удобное место для хранения. Сезонные вещи при этом лучше аккуратно сложить и убрать подальше до следующего года. Для их хранения можно использовать специальные боксы, мешки, контейнеры различных размеров.
Не менее важным этапом расхламления является наведение порядка на рабочем столе или же в месте, предназначенном для занятия любимым делом. Это скорее продиктовано необходимостью, чем стремлением к красоте.
Дайте вторую жизнь старым вещам.
Не все найденные во время уборки вещи надо сразу же выбрасывать. Так, например, фотографии, которые хранят в себе тёплые воспоминания, могут стать новым элементом интерьера. При помощи них можно создать красивую фотостену.
«Снимки нестандартного формата? Не проблема. Можно их разместить на паспарту единого размера и поместить в рамку. Нет рамок? Делаем что-то более мобильное. Например, оригинальную гирлянду с помощью джутового шнура и декоративных прищепок», — советует дизайнер.
Старинные предметы интерьера, такие как, например, комод или столик из прошлого, также могут заиграть новыми красками и оживить пространство вокруг.
«Можно легко найти пошаговые инструкции по восстановлению на первый взгляд, казалось бы, изжившей себя мебели. Обычно порядок работ выглядит следующим образом: сначала удаляется старая краска или лак, затем поверхность шпаклюют, шлифуют и покрывают новым слоем лака или воска. А можно лак заменить краской — выбор за вами, на ваш вкус. Но будьте готовы, что краска со временем может начать трескаться и на ней могут появится сколы», — рассказывает Юлия Устьянцева.
Добавьте дополнительные источники света.
Для этих целей можно приобрести торшер, симпатичное бра или же какой-то другой декоративный свет. Следует помнить, что он не должен быть слишком ярким, иначе будет раздражать и утомлять зрение. Для спален и гостиных в создании расслабляющей атмосферы поможет более тёплый свет, а для рабочей зоны — более холодный.
Уделите внимание деталям и цветовым акцентам.
Преобразить пространство можно с помощью текстиля и декора. Эти предметы представлены в разных ценовых категориях, и каждый может найти для себя что-то подходящее. При этом важно помнить про принцип минимизации визуального шума. Лучше, если основная часть квартиры будет фоном, позволяющим расставить цветовые акценты и добавить разнообразие фактур.
«Смена штор, подбор красивых ваз из стекла или керамики позволят вам по-новому взглянуть и почувствовать привычное пространство. Предметы должны подходить к выбранному стилю, но уж точно постарайтесь сделать так, чтобы они не противоречили ему. Можно ввести в привычку украшать дом сезонным декором. Новое время года — новый декор. У вас портьеры из тяжелой, фактурной ткани? Пусть они будут с вами зимой, а для тёплого времени года подготовьте другие — из лёгких, возможно светлых летящих тканей, через которые будет проникать больше количество света», — советует дизайнер.
Украсить интерьер дома могут яркие акцентные подушки, с помощью которых можно создавать оригинальные комбинации. Выигрышным решением станет смена цвета чехла изголовья кровати с более будничного на более акцентное или же размещение настенного декора, например, постеров, картин, панно.
Юлия Устьянцева советует создать композицию из отдельных предметов декора, где один — акцентный и стилеобразующий, а остальные дополняющие. При этом можно смело использовать контрастные оттенки с целью оживить помещение. При сомнении в своих предпочтениях дизайнер советует начать с нейтральных цветов, поскольку они будут уместно смотреться практически в любом интерьере.
«Не перегружайте квартиру большим количеством декора. Акцент в каждой фокусной точке должен быть на чём-то одном — будь то крупная ваза или же привлекающий внимание за счёт своего яркого цвета торшер. В противном случае наш мозг устанет от большого количества шума и ему будет сложно сконцентрироваться на чём-то одном», — объясняет дизайнер.
Сделайте перестановку.
Весной как никогда хочется визуально расширить пространство и дать интерьеру больше воздуха. Реорганизация внутреннего пространства не только позволит взглянуть на дом по-новому, но и сделает его более комфортным. Можно поменять местами комод и кровать или же развернуть изголовье спального места. Также пространство сразу же изменится, если передвинуть кресло ближе к окну. Вариантов расстановки мебели множество.
Ещё один способ обновить обстановку — зонировать комнаты декоративными перегородками, передвижными ширмами, шторами или мебелью. Благодаря разграничению функциональных зон, можно расширить пространство и придать ему характер.
Приобретите растения.
Весна — отличное время приобрести живое растение или пополнить коллекцию ещё одним. Оно не только привнесёт в жилище атмосферу уюта, но и улучшит качество воздуха в помещении. Способов расставить растения немало. Их можно разместить на подоконнике, в подвесных горшках или на полках. Главное условие — обеспечить растение необходимым количеством света и не создать препятствий на пути передвижения. Чтобы завершить композицию, специалист советует подобрать интересные дизайнерские вазы или кашпо.
Добавьте творчества.
Необычный рисунок или фактура способны творить чудеса. Так, например, разнообразить интерьер можно с помощью акцентной стены. Создать её в своей квартире или комнате самостоятельно не так сложно, и для этого не обязательно быть художником. В первую очередь нужно выбрать желаемый цвет и подобрать краску в зависимости от материала, на который она будет наноситься. Также важно не забывать про грунтовку.
«Существуют разные трафареты для создания узора. Можно сделать акцент на цветовой границе, подчеркнув стык одной зоны с другой, а можно сделать объёмный элемент на стене, например, растительный узор», — делится Юлия Устьянцева.