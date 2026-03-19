В Евпатории появится детская научная площадка «Космос»

В Евпатории планируют создать детскую научную площадку «Космос». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Александр Юрьев.
В Евпатории благоустраивают общественную территорию около Дворца спорта имени Гагарина. Работы ведутся на проспекте Победы.
«Здесь появится детская научная площадка “Космос” — уникальное пространство, где дети смогут исследовать и познавать космос через игру», — написал Юрьев.
Руководитель администрации подчеркнул, что в 2026 году Евпатория стала единственным крымским городом, который реализует подобный проект. По его словам, площадка объединит развлекательную составляющую с образовательным процессом.
«Думаю, рядом с Дворцом спорта, носящим имя великого Юрия Гагарина, эта площадка будет выглядеть очень гармонично», — считает градоначальник.
В настоящее время на объекте уже установили бордюры. Сейчас ведется работа по подготовке основания.