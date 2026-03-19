Педиатр объяснила, как распознать у ребенка весенний гиповитаминоз

Доцент кафедры госпитальной педиатрии Саратовского медуниверситета Анна Спиваковская рассказала телеканалу «Саратов 24», как распознать нехватку полезных веществ у ребенка.
По словам специалиста, истинный авитаминоз (почти полное отсутствие какого-либо витамина) у детей встречается редко. Чаще речь идет о гиповитаминозе — состоянии, которое развивается постепенно из-за снижения солнечной активности, нехватки свежих продуктов и перенесенных инфекций. Родителям стоит обратить внимание на такие признаки, как повышенная утомляемость, проблемы с концентрацией, сухость кожи, ломкие ногти и тусклые волосы.
Однако эти же симптомы могут указывать и на другие заболевания, поэтому ставить диагноз самостоятельно нельзя. Только педиатр после осмотра и лабораторных анализов может назначить витамины.
Главный способ восполнить дефицит — сбалансированное питание с достаточным количеством белков, жиров и сезонных продуктов. Но даже в этом случае весной концентрация витаминов в овощах и фруктах снижена из-за долгого хранения. Бесконтрольный прием поливитаминов, по словам врача, опасен: передозировка жирорастворимых витаминов (А, D, Е, К) может вызвать токсические реакции и проблемы с печенью и почками.
Фото на главной: freepik.com.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.