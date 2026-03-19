Педиатр объяснила, как распознать у ребенка весенний гиповитаминоз

Главный способ восполнить дефицит — сбалансированное питание с достаточным количеством белков, жиров и сезонных продуктов. Но даже в этом случае весной концентрация витаминов в овощах и фруктах снижена из-за долгого хранения. Бесконтрольный прием поливитаминов, по словам врача, опасен: передозировка жирорастворимых витаминов (А, D, Е, К) может вызвать токсические реакции и проблемы с печенью и почками.