Минздрав выпустил рекомендации по планированию семьи

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Министерство здравоохранения России призвало информировать здоровых россиянок об оптимальном времени для беременности и рождения ребенка, оно составляет от 18 до 35 лет, следует из методических рекомендаций по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста.
Документ утвержден министерством здравоохранения России в феврале 2026 года.
«Женщинам, у которых не установлены хронические гинекологические заболевания, отсутствуют факторы риска их развития, должны быть даны рекомендации по ведению здорового образа жизни и планированию семьи. Необходимо информировать женщин, что оптимальное время для беременности и рождения ребенка — возраст женщины от 18 до 35 лет», — говорится в документе.
Отмечается, что женщинам необходимо правильно и регулярно питаться. Ежедневный рацион должен быть сбалансированным и содержать достаточное количество белков, витаминов и микроэлементов.
«Наиболее важные микронутриенты для женщин — фолиевая кислота, железо, йод, магний, витамин В6, В12, D3, Е, особенно в период планирования и подготовки к беременности», — говорится в документе.
Добавляется, что также важно вести активный образ жизни, соблюдать правильный режим сна и бодрствования. Умеренная физическая активность полезна для организма, малоподвижный образ жизни оказывает негативное влияние на работу эндокринной системы, приводит к застою крови в органах малого таза.
В Минздраве отметили, что в период планирования и подготовки к беременности противопоказано использование любых психоактивных веществ, к которым относится курение, включая пассивное, потребление алкоголя, наркомания, поскольку они оказывают токсическое действие на организм, увеличивают риск различных заболеваний, заболеваний репродуктивной системы, включая бесплодие.
«Курение увеличивает риск бесплодия в 1,6 раз. Потребление алкоголя более 20 г этанола в день увеличивает риск бесплодия на 60%. Высокий уровень потребления кофеина (500 мг или более пяти чашек в день) снижает шансы наступления беременности в 1,45 раз», — говорится в документе.