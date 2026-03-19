Красноярские врачи изменили подход к лечению бесплодия

В Красноярской межрайонной клинической больнице № 4 внедряют новую модель проведения ЭКО. Теперь в центре внимания — не только медицинские процедуры, но и эмоциональная поддержка пары. Главное изменение: супруги могут находиться вместе на всех этапах лечения — от подготовки до переноса эмбриона. Медики уверены, что совместное участие снижает стресс и укрепляет связь между мужем и женой, что положительно сказывается на результате процедуры. Лечение бесплодия — это глубокая эмоциональная история семьи. Мы строим процесс вокруг потребностей пары, где взаимная поддержка играет ключевую роль, — отметила главный врач Вероника Кожухова. В конце 2025 года в Красноярской межрайонной клинической больнице № 4 открыли первое в регионе отделение вспомогательных репродуктивных технологий на базе государственной больницы. В 2026 году планируется выполнить 100 циклов ЭКО, а к 2028 году увеличить их количество до двух тысяч, рассказали в министерстве здравоохранения Красноярского края. Процедура ЭКО включена в нацпроект «Семья».