Артисты Северо-Енисейского округа выступили на месторождении Ведугинское

Весной 2026 года артисты драматического театра «Самородок» приняли приглашение руководства «Горнорудной компании “Амикан” (входит в структуру “Полиметалла”) и выступили перед жителями вахтового посёлка в Северо-Енисейском округе. Зрителям представили комедию по пьесам Чехова “Медведь” и “Предложение”, объединённую в спектакль “К барьеру?!”. Для творческих гостей соорудили сцену и кулисы, обеспечив комфортные условия для выступления. На месторождении Ведугинское работают более 1600 сотрудников горнорудной компании и её подрядных организаций. По словам заместителя управляющего директора по персоналу “Амикана” Натальи Станкевич, создание комфортных условий для работы, жизни и культурного досуга работников — приоритет компании. [caption id=»attachment_362662«align=»alignnone«width=»1280«] Фото: пресс-служба Красноярского филиала “Полиметалла”[/caption] Благодаря выездному спектаклю драмтеатра, сотрудники, работающие на месторождении вахтовым методом, получили возможность отвлечься от трудовых будней и приобщиться к искусству. Химик-лаборант Дарья Бойко отметила, что спектакль стал для неё неожиданным и приятным событием: Я очень удивилась, когда увидела афишу. Дома в театре почти не бываю, а на вахте вот получилось. Руководство компании надеется, что подобные визиты станут доброй традицией.