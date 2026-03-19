Омбудсмен Мышак рассказал, на что жалуются кубанцы

В Законодательном собрании Краснодарского края представили ежегодный доклад уполномоченного по правам человека Сергея Мышака за 2025 год. В интервью Business FM Краснодар омбудсмен рассказал, что ситуация с правами человека в регионе остается стабильной, а количество обращений не снижается.
За год в аппарат поступило почти 3 тыс. жалоб. Лидируют вопросы социального блока — 43%. Жителей края чаще всего беспокоят проблемы с трудоустройством и обеспечением лекарствами.
Среди длящихся тем омбудсмен выделил самострои. Мышак считает, что снос домов, которые были узаконены через суд, по искам муниципалитетов избыточен и ставит людей в сложное положение.
Еще один нерешенный вопрос — платные парковки у больниц и поликлиник. По мнению омбудсмена, они должны быть бесплатными для посетителей.
С начала специальной военной операции увеличилось число обращений от военнослужащих и их семей.