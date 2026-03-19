Модернизацию трамвайных путей в Нижнем Новгороде обещают завершить в 2026 году

105 километров трамвайных путей из 149 запланированных модернизировано на территории Нижнего Новгорода. Об этом сообщил директор ООО «Экологические проекты» Евгений Грабовский на заседании комитета Заксобрания по транспорту и дорожному хозяйству 19 марта.
По его словам, уже поставлено 147 единиц подвижного состава (из них 144 одиночных вагона и 3 сочлененных), также отремонтированы 6 тяговых подстанций.
Грабовский рассказал, что все текущие работы по перекладке трамвайных путей должны завершить в этом году. В нагорной части Нижнего Новгорода остался проблемный участок на пересечении улиц Ванеева и Надежды Сусловой. Что касается Зеленского съезда, то сейчас там идет монтаж контактной сети. Как только среднесуточная температура станет устойчиво плюсовой, начнется благоустройство прилегающей к путям территории.
Основные работы по заречной части города тоже планируют закончить в течение года, за исключением проспекта Молодежного (реконструкция трамвайного депо сдвинута на 2027 год).
В июне должна завершиться поставка всего подвижного состава, в том числе трехсекционных вагонов. Все они выйдут на линию.
«Перекладка трамвайных путей идет в соответствии с графиком, все текущие работы будут завершены в этом году. Отдельно стоит сказать про улицу Ванеева. Там сложный участок, придется перекладывать пути в несколько этапов. Будем рекомендовать специалистам сдвинуть работы на период майских праздников, когда многие жители уедут отдыхать за город», — отметил председатель профильного комитета Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков.
Напомним, что 12,4 млрд рублей направил ВЭБ. РФ на обновление трамвайной сети в Нижнем Новгороде.
Концессионное соглашение между правительством региона и ООО «Экологические проекты» о модернизации инфраструктуры электротранспорта было заключено в сентябре 2022 года.
До конца 2026 года в Нижнем Новгороде планируется заменить 149 км путей, отремонтировать 15 тяговых подстанций и 3 трамвайных депо, а также закупить 170 единиц подвижного состава.