Белые медведи в красноярском «Роевом ручье» открыли купальный сезон

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В парке флоры и фауны «Роев ручей» белые медведи Урсула и Ермак начали купальный сезон. После зимы сотрудники очистили и наполнили бассейны в вольерах, и животные сразу вернулись к водным играм.
Сейчас медведи проводят в воде большую часть времени — плавают, ныряют и играют. Для них это не только развлечение, но и способ поддерживать природные навыки. Полярные хищники хорошо приспособлены к холоду и могут находиться под водой до двух минут.
Несмотря на то, что по ночам еще держится минус и на поверхности появляется лед, медведей это не останавливает.
Особенно активно ведет себя Урсула — она любит с разбега прыгать в бассейн и обдавать посетителей брызгами.
В парке рассказывают, что Ермак — молодой самец, привезенный в Красноярск из Геленджика. Урсула живет в зоопарке с 2018 года, ее спасли в поселке Диксон, куда она выходила и устрашала людей.