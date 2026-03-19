СМИ: на ближневосточных базах США нет бункеров

Как утверждает Крапивник со ссылкой на «надежные» источники, США (ни ВВС, ни ВМФ) никогда не строили бункеры и блиндажи на своих ближневосточных базах. Офицер признался, что этот факт его «шокировал». На его взгляд, такой «просчет» США объясняется верой в свое превосходство и преимущества своих систем ПВО.
Американцы рассчитывали, что войны не будет, а если и будет, то пару дней. К тому же у нас такая система ПВО, что ни о чем не нужно волноваться.
В том числе отсутствием бункеров Крапивник объяснил спешную эвакуацию американских военнослужащих за пределы баз. Но он добавил, что эвакуация прошла «не так, как было объявлено». По его словам, численность военнослужащих на авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии была сокращена с 56 до 26 человек и многих эвакуированных разместили в ближайших гостиницах.
В некоторых отелях американца создали свои штаб-квартиры, которые в итоги атаковал Иран, добавил офицер.
По сути, они превращают отель, который арендуют, в казарму или командный пункт.
В интервью Крапивник подчеркнул, что большинство иранских атак было направлено не против соседних стран на Ближнем Востоке, а против американских баз, размещенных там.