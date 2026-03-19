Утверждён список официальных пляжей в Воронеже на сезон-2026

В перечень вошли пять мест массового отдыха у воды.

Источник: АиФ Воронеж

Власти Воронежа утвердили список мест для массового отдыха на водных объектах общего пользования на 2026 год. В перечень включили пять пляжей. Соответствующий документ разместили на сайте городской администрации в среду, 18 марта.

Искупаться можно будет на пляжах «Пески» и «Боровое» в Железнодорожном районе, а также в водоёме на территории санатория имени Горького.

Для массового отдыха у воды, туризма и спорта без купания предусмотрены места в парке «Дельфин» и у Петровской набережной в районе Чернавского моста.

Отметим, что список эпидемически безопасных пляжей будет опубликован Роспотребнадзором. Вода в водоёмах должна соответствовать санитарно-химическим и микробиологическим показателям. В противном случае пляжи будут считаться непригодными для купания.