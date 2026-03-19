57 эпизодов мошенничества на 3,2 млн рублей раскрыли в Нижегородской области

Расследование уголовного дела о крупной серии мошенничеств завершено в Нижегородской области. По данным следствия, четверо местных жителей под видом юридической помощи похитили у людей более 3,2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе полиции Нижегородской области.
Как установили следователи, с июня 2020 года по февраль 2024 года злоумышленники предлагали жителям региона «решить юридические вопросы», брали деньги за услуги, но обязательства не выполняли. В общей сложности зафиксировано 57 эпизодов обмана.
Фигурантам от 26 до 34 лет. По ходатайству следствия на их имущество наложен арест — это сделано, чтобы компенсировать ущерб потерпевшим.
Расследование уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере завершено. Материалы уже направлены в суд, где их рассмотрят по существу.