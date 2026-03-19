В нацпарке «Виштынецкий» организовано круглосуточное дежурство по поиску браконьеров

Охота на территории недавно сформированного парка полностью запрещена.

В национаольном парке «Виштынецкий» организовано круглосуточное дежурство по поиску браконьеров. Об этом 19 марта рассказал заместитель директора по охране территорий нацпарка Александр Нефедов на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

— Инспектора у нас проводят постоянные рейды на территории, у нас круглосуточное дежурство. Убираем старые охотничьи вышки, лабазы, которые раньше были установлены, чтобы людей не провоцировать на охоту, — сказал Нефедов.

По его словам, основная проблема сейчас в том, что с национальным парком граничат охотничьи угодья Невское, Пугачево, Гавриловское. Это угрожает популяции диких животных.

«Охота на территории нацпарка полностью запрещена. Даже нахождение с огнестрельным оружием в разобранном виде, с метательным оружием запрещено. В планах — создание охранной зоны вдоль всей границы национального парка и не менее 1 км. Мы сохраним популяцию биоразнообразия», — рассказал замдиректора.