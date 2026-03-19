Клещи в Самарской области проснутся в конце марта или начале апреля

Весна уверенно вступает в свои права, солнце уже не просто светит, но и согревает, а выросшие за зиму сугробы тают. Но с наступлением тепла просыпаются и вредители, которые могут испортить отдых и прогулки на природе, — это клещи. «КП-Самара» выяснила, когда они «проснутся».
«В 2026 году начало активности иксодовых клещей ожидается в конце марта — начале апреля», — ответили на наш запрос в Роспотребнадзоре Самарской области.
Эти сроки соответствуют норме, то есть раньше времени они проявлять активность не начнут. Не ожидается в этом году и нашествия клещей, их число будет типичным для нашего региона, если погода останется в пределах нормы.
Сезон активности клещей начнется, как только они очнутся от спячки, и продолжится до осени, напомнили в региональном Роспотребнадзоре. Чаще всего их можно встретить в лиственных лесах, в траве и невысоких кустарниках. Клещи опасны тем, что могут переносить энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), анаплазмозу и другие болезни.
Ранее биолог рассказала, ждать ли нашествия клещей и комаров в Самарской области в этом году.