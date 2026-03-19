Мэрия выделит 2 млрд рублей на поддержку юных нижегородцев и ветеранов

В 2026 году власти Нижнего Новгорода выделят почти 2 млрд рублей на исполнение социальных обязательств различного характера. Деньги направят на поддержку ветеранов и подрастающих нижегородцев, в том числе из семей участников СВО. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
Средства пойдут в том числе на обеспечение детей в первые три года жизни продукцией нижегородской молочной кухни и подготовительные мероприятия к летним каникулам в муниципальных лагерях. Также деньги направят на развитие сети Центра военно-патриотического воспитания и меры соцпомощи и поддержки, включая покупку новогодних подарков.
Часть суммы потратят на повышение доли ветеранов, которые участвуют в культурной и общественной жизни города. В числе социальных обязательств Юрий Шалабаев также упомянул финансирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
