ГАИ установила новые светофоры с дополнительным сигналом в Минске. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович уточнил, что новые светофоры были установлены в экспериментальных целях для повышения безопасности дорожного движения, а также для предупреждения водителей о необходимости предоставить преимущество пешеходам или же транспорту.
Он отметил, что обновленные светофоры были установлены на ряде регулируемых перекрестков Минска. По словам Ливановича, желтый сигнал был дополнен бело-лунным, который отражает вид конфликта:
— Его мигание напоминает водителям о необходимости предоставить преимущество пешеходам или транспорту при повороте налево или направо. При его отключении для направления, которому необходимо предоставить преимущество, включается запрещающий сигнал светофора.
Новые светофоры уже установлены на проспекте Дзержинского, улице Гурского, пересечении улиц Шаранговича и Якубовского. Также их установили на проспекте Независимости и улице Острошицкой.
