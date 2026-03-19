Энергетики вынесли женщину из горящего дома под Пермью

Сотрудники пермского филиала «Россети Урал» спасли женщину во время пожара в деревне Усть-Тары, сообщили сайту perm.aif.ru в пресс-службе компании.
По данным perm.aif.ru, пожар случился 10 марта. Возгорание произошло в двухэтажном доме на улице Нефтяников. Бригада энергетиков прибыла, чтобы обесточить здание — без этого невозможно было приступить к тушению. От местных жителей они узнали, что внутри осталась женщина. Электромонтёры Сергей Лукиных и Дмитрий Быков, не дожидаясь пожарных, бросились в горящее здание.
В подъезде стоял густой дым, в квартире горели пластиковые панели, свет фонарика с трудом пробивался сквозь гарь.
«Мы понимали, что рискуем. Старались дышать через плотную ткань. Женщину обнаружили достаточно быстро, она была без сознания. Вынесли её из горящей квартиры. Во дворе, на свежем воздухе, пострадавшая пришла в себя», — рассказал Сергей Лукиных.
Напомним, в начале февраля в посёлке Кукуштан два энергетика также прибыли для отключения электричества на пожаре. От соседей они узнали, что в одной из охваченных пламенем квартир остаются двое пенсионеров. Не дожидаясь пожарных, они вошли в пылающее здание и спасли двоих пожилых людей. Подробнее о подвиге двоих электриков — в материале perm.aif.ru.