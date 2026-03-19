Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе обеспечили освещение на арочном мосту

На арочном мосту через Белую электрики «Уфагорсвета» монтируют инженерную трубу.

Источник: Уфагорсвет | УКХиБ Уфы

Это защитное устройство для кабеля, по которому будет подаваться электричество для освещения моста. Как пояснили на предприятии, такое решение позволит уберечь линию питания от внешних воздействий и продлить срок её службы.

Напомним, арочный мост 1956 года постройки 3,5 года был на реконструкции (началась в марте 2022 года), в ходе которой заменили почти все его элементы. Объект открыли в День Республики, предупредив, что на нём осталось выполнить заключительные штрихи, в том числе по подсветке. Движение при этом полностью не ограничивалось.