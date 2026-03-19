Пермяки заплатили 151 тысячу рублей за нарушение дневной тишины

В мае прошлого года на территории Пермского края официально ввели ответственность за нарушение дневной тишины. Пермяки получили право на тишину и покой с 13:00 до 15:00.
О первых итогх действия обновленного закона о тишине рассказали в краевом министерстве территориальной безопасности. Ранее нарушением считался только шум с 22:00 до 09:00 в выходные и праздничные дни, с 22:00 до 07:00 — в рабочие дни.
За три последних года число нарушителей ночного покоя и тишины стало заметно уменьшаться. Если в 2023 году полиция и местные власти составили 3 852 протокола, то 2025 году количество административных правонарушений снизилось до 2 460.
На положительную тенденцию в прошлом году повлияло введение дневной тишины. За полгода административные комиссии муниципальных образований Прикамья рассмотрели 95 протоколов в отношении 73 лиц. Общая сумма наложенных штрафов составила 151,5 тыс. рублей.
