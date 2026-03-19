Волгоградские депутаты проголосовали за освобождение себя от тотального аудита доходов

19 марта в Волгоградской областной думе депутаты приняли подготовленный прокуратурой законопроект, посвящённый аудиту доходов. Документ освобождает парламентариев, а также региональных и муниципальных чиновников от тотального ежегодного контроля доходов. Вместо этого внедряется гибкий рискоориентированный подход.

Теперь докладывать о финансовом благополучии предстоит при занятии новой должности, крупных тратах, переводе из одного органа власти в другой или при включении в кадровый резерв.

— Проект закона разработан прокуратурой области в связи с внесением изменений на федеральном уровне, — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Сдавать декларации чиновникам и депутатам предстоит раз в год до 30 апреля.

Отметим, также принятый закон делает региональные аппараты уполномоченных подотчётными администрации Волгоградской области и убирает из регионального законодательства упоминание об отчётах о доходах сити-менеджеров.

Фото из архива ИА «Высота 102».