Названы даты общегородских субботников в Уфе

В столице Башкирии официально утвердили расписание общегородских мероприятий по уборке и озеленению на текущий год. Документ, определяющий сроки проведения традиционных субботников, подписал мэр города Ратмир Мавлиев.
Приводить Уфу в порядок после зимы начнут с 16 марта. Весенний этап благоустройства продлится до первого июня. Жителей города ждут на трех больших субботниках: они пройдут 28 марта, а также 11 и 25 апреля.
Осенью чистота и порядок станут главной темой с первого сентября по первое ноября. Убрать опавшую листву и мусор планируется 12 и 26 сентября.
Перед районными администрациями и коммунальными службами поставлен ряд конкретных задач. Им необходимо наладить вывоз собранного мусора на полигон возле поселка Черкассы, заняться посадкой зеленых насаждений и ремонтом дорожного покрытия, тротуаров и заборов.
Отдельное внимание поручено уделить труднодоступным участкам: склонам оврагов и береговым линиям рек Белой, Уфы, Демы, Шугуровки и Сутолоки. Также приведут в порядок территории на въездах в город. Руководителям предприятий порекомендовали освежить фасады зданий и позаботиться о спецодежде и инвентаре для своих сотрудников.