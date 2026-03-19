Жилье сдается, а школ не хватает: как будут бороться с ситуацией в Минпросвещения

Он рассказал о принимаемых ведомством мерах.
«В рамках нового Строительного кодекса предусмотрено обязательное требование, что в рамках детальной планировки территории в обязательном порядке идет резервирование земельных участков под строительство школ. Это первое. Во-вторых, в рамках национального проекта “Комфортная школа” мы значительный упор сделали на строительство школ именно там, где основной дефицит ученических мест», — сказал Шарабасов.
По его словам, это Астана, Алматы, Шымкент и Туркестанская область.
«Если говорить про Астану, то за последние три года было построено 44 школы. Полностью в городе у нас решены проблемы “трехсменки”, снижена наполняемость в перегруженных школах. Далее в этом году акимат города ведет строительство 13 школ, а также до 2035 года акиматом уже зарезервировано 137 земельных участков под строительство школ», — добавил вице-министр.