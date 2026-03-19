Жилье сдается, а школ не хватает: как будут бороться с ситуацией в Минпросвещения

«Если говорить про Астану, то за последние три года было построено 44 школы. Полностью в городе у нас решены проблемы “трехсменки”, снижена наполняемость в перегруженных школах. Далее в этом году акимат города ведет строительство 13 школ, а также до 2035 года акиматом уже зарезервировано 137 земельных участков под строительство школ», — добавил вице-министр.