В Красноярском крае запустили чат-бот для контрактников и их семей

В Красноярском крае начал работу чат-бот «Своих не бросаем» в MAX, который поможет разобраться с вопросами о военной службе по контракту в зоне СВО.
Через бота можно узнать о сроках контракта, требованиях к кандидатам, размере выплат и увольнении. Также там собрана информация о мерах поддержки участников спецоперации и их семей, о помощи ветеранам и содействии в трудоустройстве.
Сервис разработан министерством цифрового развития Красноярского края, Краевым центром информационных технологий совместно с филиалом фонда «Защитники Отечества».
