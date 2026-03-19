Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РКН опроверг сообщения о нехватке мощностей для блокировок

РИА Новости: РКН опроверг данные о нехватке мощностей для блокировок ресурсов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Роскомнадзору хватает мощностей для блокировок ресурсов в интернете, заявили РИА Новости в ведомстве.

Ранее в четверг Forbes написал, что Роскомнадзор якобы перестал справляться с объемом блокировок, поскольку его средства для фильтрации трафика перегружены. Этим один из источников издания объяснил то, что некоторые ранее заблокированные интернет-ресурсы время от времени становятся доступны.

«Информация не соответствует действительности», — прокомментировал Роскомнадзор.