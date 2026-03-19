Мощная магнитная буря накроет Свердловскую область на два дня

Свердловскую область на два дня накроет мощная магнитная буря. Об этом сообщает сайт лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. По прогнозу, геомагнитные возмущения начнутся уже вечером 19 марта, а ее пик — уровень G2 (средняя буря) придется на утро 20 марта.
Однако на этом магнитная буря не закончится, следующий ее пик придется на утро 21 марта. Геомагнитные возмущения уровня G1 (слабая буря) продлятся до самого вечера.
— Буря является результатом сочетания сразу нескольких факторов, главными из которых стали несколько выбросов плазмы, наблюдавшихся на Солнце в начале недели. Также возможно наложение на это влияния от корональных дыр, сформированных сейчас на обращенной к Земле стороне Солнца, — говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Отмечается, что это сильнейшая буря за последние два месяца. Прошлая магнитная буря уровня G4 (очень сильная буря) произошла с период с 19 по 21 января.
Так как большинство пиков придется на ночное время, свердловчане смогут наблюдать полярные сияния.