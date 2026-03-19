Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предприятие «РостовАвтоДор» оказалось на грани коллапса в Ростовской области

Донское предприятие «РостовАвтоДор» передадут под финансовое оздоровление.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области предприятие АО «РостовАвтоДор» «фактически довели до коллапса». Информацию опубликовала глава донского министерства транспорта Алена Беликова.

Оказалось, проблемы на предприятии выявили в 2025 году, когда новый менеджмент провел инвентаризацию и оценил финансово-хозяйственную деятельность.

— В результате были сделаны выводы о неадекватной оценке положения со стороны прежнего руководства. Предприятие фактически доведено до финансового коллапса: накоплены долги, которые не обеспечены доходами, намеренно не сбалансирован бюджет, скрывается реальное положение дел, — говорится в опубликованном сообщении.

В минтрансе Ростовской области отмечают, что АО «РостовАвтоДор» ведет коммерческую деятельность, поэтому его субсидирование из бюджета «нецелесообразно».

Вместе с тем решено организовать процедуру финансового оздоровления компании. Социальные права сотрудников предприятия обещают защитить в рамках правового поля.

Напомним, АО «РостовАвтоДор» выполняет задачи по ремонту и содержанию дорог. Основным акционером компании является правительство области. Несмотря на это, предприятие ведет деятельность на тех же условиях, что и другие участники рынка.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.