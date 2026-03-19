20 марта в Красноярском крае встретят астрономическую весну

20 марта, в пятницу — день весеннего равноденствия, когда сравняется продолжительность светлого и темного времени суток. Дальше световой день продолжит расти, а ночь — уменьшаться. В этот день, в 21:46 по красноярскому времени наступит астрономическая весна, рассказали в Обсерватории университета Решетнёва. Добавим, что 20 марта, после захода Солнца, красноярцы смогут увидеть соединение Луны и Венеры. Луна, освещённая на 2%, будет находиться рядом с Венерой в созвездии Рыб. Расстояние между объектами составит 4°07', — пояснили в Обсерватории университета Решетнёва. При ясной погоде, яркую Венеру и лунный серп можно будет заметить невооружённым глазом.