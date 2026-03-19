Наступает весеннее равноденствие: в Красноярске дни станут длиннее

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Завтра, 20 марта, астрономическая весна официально начнется в 21:46 по красноярскому времени.
В этот момент центр Солнца пересечет небесный экватор, и световой день начнет постепенно увеличиваться, а ночи станут короче.
В этот же вечер в небе можно будет увидеть сближение Луны и Венеры, рассказывают в соцсетях Университета Решетнева. Тонкий лунный серп окажется всего в 4° от яркой Венеры в созвездии Рыб. Планету будет хорошо видно невооруженным глазом, а Луну — при ясной и темной погоде.