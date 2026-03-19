Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дополнительные электрички Казань — Аэропорт введут 21 марта

Дополнительные поезда Казань — Аэропорт — Казань назначат 21 марта в связи с концертом в «Казань Экспо», сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Электричка № 7602 из Казани отправится в 18.09 и прибудет на станцию Аэропорт в 18.40.

Поезд № 7603 со станции Аэропорт отправится в 21.42, в Казань он прибудет в 22.10.

Поезда проследуют без промежуточных остановок, уточнили в пресс-службе.