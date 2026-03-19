Карантин по пастереллезу ввели в Пильнинском округе

В Пильнинском районе Нижегородской области был введен карантин в связи с выявлением пастереллеза. Информация об этом появилась в официальном портале правовой информации.

Ограничения затронули село Калиновка, где эпизоотическим очагом признано личное подсобное хозяйство В. Каширина.

В период действия карантинных мер действует запрет на доступ посторонних на территорию, а также на перемещение молока, сырья животного происхождения (кожи, меха) и самих животных. Кроме того, ограничены мероприятия по клеймению и вакцинации скота, заготовке кормов и выгулу.

Пастереллез — это бактериальная инфекция, поражающая сельскохозяйственных животных всех возрастов. Особую опасность она представляет для молодых и ослабленных, а также невакцинированных особей. В острой форме заболевание может привести к массовой гибели скота, а также перейти в хроническую форму, вызывая устойчивое снижение продуктивности.

Ранее карантин по бешенству был введен еще в двух селах Нижегородской области.