В Беларуси сразу несколько организаций признаны экстремистскими. Это следует из перечня организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, который опубликован на официальном сайте Министерства внутренних дел.
Список экстремистских организаций 18 марта 2026 года пополнили следующие: Human Constanta, Spadcyna Belarusi, «Беларусы в Валенсии», а также «Northern Lights» («Паўночное ззянне»). Группа граждан, которые входят в указанные формирования, осуществляет экстремистскую деятельность. Также и интернет-ресурсы озвученных организаций признали экстремистскими.
