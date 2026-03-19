80 тысяч в год: Волгоградская область лидирует в ЮФО по притоку мигрантов

Как рассказал начальник волгоградского ГУ МВД, иностранцы, которые хотят получить российское гражданство, должны принять присягу гражданина РФ под флагом Волгоградской области. Также одним из условий получения этого гражданства для мужчин является обязательная постановка на воинский учет. Если житель иностранного государства не соглашается с такими условиями, ему отказывают в российском гражданстве. При этом правоохранители передают соответствующую информацию коллегам в другие регионы России, что лишает иностранного гражданина возможности стать обладателем российского паспорта за пределами области.