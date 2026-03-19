Опубликовано видео удара по самолетам-заправщикам в израильском аэропорту Бен-Гурион

В результате недавнего иранского ракетного удара по Израилю была повреждена авиационная инфраструктура в главном международном аэропорту страны Бен-Гурион. Среди поврежденной техники могут быть стратегически важные самолеты-заправщики, пишет военный эксперт Юрий Баранчик.
Официальные израильские источники подтвердили повреждение трех частных самолетов, объяснив это падением обломков перехваченной ракеты. Однако, как отмечает Юрий Баранчик, видеозаписи с места событий указывают на куда более серьезный характер произошедшего.
«Видео подтверждает версию, что пострадали самолеты-заправщики израильской армии — характер взрывов свидетельствует о масштабном поражении техники», — подчеркивает эксперт.
По словам Баранчика, самолеты-заправщики являются критически важным звеном израильской авиации. Они необходимы для выполнения задач на удалении 1500−2000 км, что актуально для операций в воздушном пространстве Сирии и Ирака.
Парк израильских воздушных танкеров крайне ограничен: в строю находятся порядка 6−7 устаревших самолетов Boeing 707 и, возможно, до двух новейших KC-46. Однако под удар могли попасть и американские заправщики KC-135.
«Говорить о сломе воздушной стратегии Израиля и США, разумеется, еще рано, но удар евреи пропустили серьезный», — резюмирует эксперт.