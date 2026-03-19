Женщины-бизнесмены Прикамья увеличили налоговые отчисления до 10,3 млрд рублей

По сравнению с предыдущим годом сумма выросла на 3,3 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году предпринимательницы Пермского края, работающие в сегменте малого и среднего бизнеса, перечислили в бюджет свыше 10,3 млрд рублей налогов. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщила глава регионального управления ФНС Наталья Гурова.

По сравнению с предыдущим годом сумма выросла на 3,3 млрд рублей и составила 5,6% от всех налоговых поступлений от МСП. Число женщин, зарегистрированных как индивидуальные предприниматели, достигло 23,8 тысячи — это на 2,2 тысячи больше, чем годом ранее. Чаще всего они выбирают такие направления, как розничная торговля, общественное питание, ремонт и отделка помещений, а также производство и строительство.

Также в регионе активно растет число самозанятых женщин — их уже 125,8 тысячи. Наиболее популярные виды деятельности в этом сегменте — услуги в сфере красоты, пошив одежды, репетиторство и аренда жилья. Общая сумма уплаченных ими налогов составила 600 млн рублей, увеличившись в полтора раза по сравнению с 2024 годом.