Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

11 новых автобусов получит Нижегородская область в лизинг

Обновление затронет Выксу и Саров в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», продолжая системную работу по модернизации автопарка.

В 2026 году Нижегородская область пополнит парк общественного транспорта 11 автобусами большого класса. Об этом сообщили в Минтрансе России. Поставка будет осуществлена в рамках программы льготного лизинга, которую ГТЛК реализует совместно с федеральным министерством в составе национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Новый подвижной состав распределят между двумя городами региона: девять машин направят в Саров и две — в Выксу. Эти населенные пункты вошли в перечень отобранных городских агломераций для участия в программе, нацеленной на повышение качества пассажирских перевозок. Всего в следующем году по этой схеме в регионы страны планируется поставить 420 единиц транспорта.

В профильном ведомстве отмечают, что за последние годы в Нижегородской области сформирован один из самых молодых автобусных парков в России. С 2023 по 2025 годы регион суммарно получил более 730 новых автобусов. Дальнейшая работа будет сосредоточена на точечном обновлении техники и поддержании достигнутого высокого уровня оснащенности транспортной сети.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин попросил отправлять поезда на центральные вокзалы Москвы.