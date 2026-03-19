11 новых автобусов получит Нижегородская область в лизинг

В 2026 году Нижегородская область пополнит парк общественного транспорта 11 автобусами большого класса. Об этом сообщили в Минтрансе России. Поставка будет осуществлена в рамках программы льготного лизинга, которую ГТЛК реализует совместно с федеральным министерством в составе национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Новый подвижной состав распределят между двумя городами региона: девять машин направят в Саров и две — в Выксу. Эти населенные пункты вошли в перечень отобранных городских агломераций для участия в программе, нацеленной на повышение качества пассажирских перевозок. Всего в следующем году по этой схеме в регионы страны планируется поставить 420 единиц транспорта.
В профильном ведомстве отмечают, что за последние годы в Нижегородской области сформирован один из самых молодых автобусных парков в России. С 2023 по 2025 годы регион суммарно получил более 730 новых автобусов. Дальнейшая работа будет сосредоточена на точечном обновлении техники и поддержании достигнутого высокого уровня оснащенности транспортной сети.
