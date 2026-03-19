Пушилин рассказал об улучшении ситуации с водоснабжением в ДНР

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Ситуация с водоснабжением в ДНР, несмотря на водную блокаду, улучшается, самые критические моменты преодолены в 2025 году, сообщил глава республики Денис Пушилин.
Как отметил глава региона, водная блокада стала очередным испытанием для Донецкой Народной Республики.
«Сейчас уже ситуация постепенно улучшается, но самые критические моменты (были — ред.) прошлым летом, осенью, вода подавалась два часа раз в три дня, даже не в два дня, а в три дня», — сказал Пушилин в ходе выступления на Национальном форуме технологий и повышения производительности труда в ЖКХ в Сколково.
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.