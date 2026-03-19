Житель Красноярска хочет разделить с женой кредит, потраченный на эскортниц

КРАСНОЯРСК, 19 мар — РИА Новости. Житель Красноярска просит суд разделить с супругой кредит почти на 2 миллиона рублей, который мужчина тратил на проституток, сообщила РИА Новости адвокат женщины Оксана Яковлева.
По словам Яковлевой, красноярец подал иск в суд о разделе совместно нажитого имущества. Он требует разделить автомобиль и кредитные обязательства с супругой. Супруга признает, что часть из 2,6 миллиона рублей заемных денег ушла на нужды семьи.
«Но куда он дел 2 миллиона (рублей — ред.), она знать не знает вообще. И в ее распоряжении с его телефона попала переписка в Telegram, что он тратил десятками тысяч: по 40 тысяч, по 60 тысяч переводил на проституток», — рассказала собеседница агентства.
Также, по словам адвоката, мужчина был зарегистрирован и на различных веб-сайтах, где он общался с женщинами и оплачивал их услуги. Скриншоты этих переписок приобщены к делу. Также планируется запросить информацию о движении средств по банковским картам супруга.
Яковлева отмечает, что представитель мужчины не возражал против приобщения этих материалов, однако он считает, что, если кредит был взят в браке, его следует делить пополам. Сейчас дело находится на рассмотрении суда.