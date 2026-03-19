Красноярцам рассказали о масле, снижающем давление и холестерин

В красноярском управлении Роспотребнадзора рассказали о пользе масла криля.
По словам специалистов, все знают, что Омега-3 содержится в жирной рыбе. Однако есть еще один источник — масло криля, которое получают путем переработки мелких рачков, обитающих в водах Антарктики.
Криль является важнейшим компонентом глобальной пищевой цепи, а также топливом, которое обеспечивает постоянную работу морских экосистем земли. Криль питается микроскопическими одноклеточными растениями — фитопланктоном, а птицы, кальмары, другие рыбы и даже киты — крилем.
Масло криля помогает снизить артериальное давление, а также превосходит в 300 раз по антиоксидантной активности витамины А и Е. Оно положительно влияет на нервную систему и когнитивные функции, способно уменьшить синтез холестерина. Кроме того, улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, поддерживает здоровье опорно-двигательной системы и препятствует развитию окислительного стресса.
Однако следует помнить, что при приеме биологически активных добавок с маслом криля могут возникнуть изжога, расстройство желудка, тошнота, диарея и неприятный запах изо рта. Также необходимо учитывать, что при приеме разжижающих кровь лекарственных средств или при нарушении свёртываемости крови, масло криля противопоказано.
