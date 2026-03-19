Красноярцам рассказали о масле, снижающем давление и холестерин

Масло криля помогает снизить артериальное давление, а также превосходит в 300 раз по антиоксидантной активности витамины А и Е. Оно положительно влияет на нервную систему и когнитивные функции, способно уменьшить синтез холестерина. Кроме того, улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, поддерживает здоровье опорно-двигательной системы и препятствует развитию окислительного стресса.