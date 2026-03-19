В Красноярске жильцам начали выписывать штрафы за надписи вандалов на домах

Красноярцам начали приходить штрафы за надписи вандалов на домах.

Источник: Комсомольская правда

19 марта стало известно, что жители Красноярска стали без предупреждений получать штрафы за чужие рисунки и надписи на фасадах домов. Нарушения фиксирует специальный комплекс, установленный в машине, он автоматически отправляет материалы в административную комиссию.

По закону убирать граффити обязаны владельцы зданий или те, кто отвечает за их содержание. Обычно это управляющие компании, но если в доме нет УК, платить приходится самим жильцам. Горожане пожаловались на это мэру Сергею Верещагину в соцсетях, и он поручил приостановить процесс.

Глава города пояснил, что механизм нужно доработать и ввести конкретный срок, в течение которого можно убирать надписи. При этом борьбу с рекламой запрещенных веществ останавливать нельзя: на это реакция должна быть мгновенной.

Мэр призвал жителей сообщать о таких случаях в УК. Также необходимо вместе с полицией искать и наказывать вандалов. Положительный опыт уже есть: недавно за рекламу наркотиков на домах завели уголовное дело. Автору надписей грозит до 20 лет лишения свободы.