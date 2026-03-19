Здание горевшего ОВД на Клинической наконец обрело нового хозяина

На торгах исторический объект ушёл местной компании больше чем за 105 млн рублей.

Источник: Клопс.ru

У здания бывшей комендатуры Кёнигсберга на улице Клинической, где до весны 2005-го располагалось отделение ОВД Ленинградского района, появился новый собственник. Об этом Корпорация развития Калининградской области сообщает в четверг, 19 марта.

По итогам аукциона объект культурного наследия купила калининградская компания «Гарант Строй». За здание она предложила 105,8 млн рублей при стартовой цене в 27,7 млн.

Согласно данным сервиса проверки контрагентов «Комфекс», основное направление фирмы — строительство жилых и нежилых зданий, включая инженерные объекты. В перечень её работ также входят снос сооружений, земляные, электромонтажные и санитарно-технические работы, а также управление многоквартирными домами.

Двухэтажное здание в новороманском стиле построили в 1888—1889 годах на месте дворца Фридриха фон Хольштейн-Бека. Фасад украсили входными порталами и барельефами с изображениями Марса и Афины.

В 2005 году в здании произошёл пожар: огонь повредил перекрытия верхнего этажа и практически уничтожил крышу. В 2007-м объект получил статус памятника архитектуры регионального значения, однако восстановительные работы так и не начались — горвласти и полиция не могли договориться о финансировании, поскольку строение находилось в оперативном управлении УМВД, оставаясь муниципальной собственностью. В 2017 году у здания сменился владелец, а до 2023-го инвесторы несколько раз предлагали разместить здесь гостиницу. Корпорация развития заказывала комплексное обследование объекта. Его выставили на торги в феврале 2026 года.