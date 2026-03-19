Здание горевшего ОВД на Клинической наконец обрело нового хозяина

В 2005 году в здании произошёл пожар: огонь повредил перекрытия верхнего этажа и практически уничтожил крышу. В 2007-м объект получил статус памятника архитектуры регионального значения, однако восстановительные работы так и не начались — горвласти и полиция не могли договориться о финансировании, поскольку строение находилось в оперативном управлении УМВД, оставаясь муниципальной собственностью. В 2017 году у здания сменился владелец, а до 2023-го инвесторы несколько раз предлагали разместить здесь гостиницу. Корпорация развития заказывала комплексное обследование объекта. Его выставили на торги в феврале 2026 года.