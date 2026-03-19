MAX получил статус социальной сети

РИА Новости: мессенджер MAX признали соцсетью.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Мессенджер MAX признали социальной сетью, сообщили РИА Новости в РКН.

«MAX 18 марта получил статус социальной сети. Роскомнадзор начал регистрацию каналов с аудиторией более десяти тысяч подписчиков в мессенджере», — заявили в ведомстве.

В РКН напомнили, что с 1 ноября 2024 года владельцы страниц в соцсетях, достигших этого показателя, должны предоставить данные о себе, чтобы их внесли в соответствующий реестр.

Регистрация в нем защищает от страниц-двойников и позволяет повысить доверие пользователей, так как они могут убедиться в подлинности источника информации, пояснили в ведомстве.

При этом на страницах с аудиторией более десяти тысяч человек, которых нет в реестре, нельзя публиковать рекламу и собирать пожертвования. Другим каналам запрещено делиться появившейся в них информацией. Подать заявление о регистрации можно на «Госуслугах». Сервис доступен людям и компаниям с подтвержденной учетной записью.

На прошлой неделе аудитория MAX превысила 100 миллионов человек. Каждый день мессенджером пользуются 70 миллионов пользователей, они отправляют более миллиарда сообщений и совершают 28 миллионов звонков.

Авторы, блогеры, пользователи и компании создали более двух миллионов публичных и приватных каналов в приложении, уточнили в его пресс-службе.