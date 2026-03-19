На территории Виштынецкого нацпарка благоустроят экотропы и создадут визит-центр

На работы направят 161 миллион рублей.

На территории Виштынецкого нацпарка благоустроят четыре экотропы и создадут визит-центр. На работы направят 161 миллион рублей. Об этом сообщила начальник отдела экологического просвещения и туризма нацпарка Амаль Самерханова на пресс-конференции ТАСС.

Средства на обустройство инфраструктуры выделяет правительство России. Специалисты уже подготовили проектную документацию. Работы по благоустройству проведут в 2026 году.

«Мы готовимся к конкурсным процедурам. Это четыре тропы, которые уже полюбились нашим и местным жителям, и гостям. Это не новые тропы, но инфраструктура на них будет новой, обновлённой, очень удобной. Ещё нам нужен визит-центр, потому что очень много туристов приезжает. Для них необходима точка сбора, санитарные комнаты», — рассказала Амаль Самерханова.

Ранее в Калининградской области разработали и направили проектную документацию развития туристического потенциала Виштынца, чтобы войти в федеральный проект «Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма». Правительство России в 2026 году направит более миллиарда рублей 18 национальным паркам. Виштынецкому выделяют 160,8 миллиона.