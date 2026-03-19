Стрельба в магазине под Пермью началась из-за спора о парковке

Речь идёт об инциденте, случившемся вечером 18 марта. В 18:47 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступил звонок о том, что в магазине «Свет» неизвестный открыл огонь из травматического пистолета. Очевидцы не дали злоумышленнику скрыться и удерживали его до прибытия полиции. В результате стрельбы пострадал мужчина — ему диагностировали травму головы.