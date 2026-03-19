Стрельба в магазине под Пермью началась из-за спора о парковке

Мужчина в Краснокамске выстрелил в оппонента из-за места на парковке, сообщили сайту perm.aif.ru в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Речь идёт об инциденте, случившемся вечером 18 марта. В 18:47 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступил звонок о том, что в магазине «Свет» неизвестный открыл огонь из травматического пистолета. Очевидцы не дали злоумышленнику скрыться и удерживали его до прибытия полиции. В результате стрельбы пострадал мужчина — ему диагностировали травму головы.
В ГУ МВД России по Пермскому краю рассказали, что в дежурную часть отдела МВД «Краснокамский» поступило сообщение о стрельбе на улице Большевистской. Сигнал передала единая дежурно-диспетчерская служба.
Прибывшие на место полицейские предварительно установили, что между двумя мужчинами вспыхнул конфликт из-за парковочного места. Один из участников ссоры, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, достал травматический револьвер и выстрелил в оппонента.
Пострадавший после оказания медицинской помощи был отпущен на амбулаторное лечение.
С места происшествия следователи изъяли револьвер, патроны и гильзу. Выяснилось, что разрешительных документов на хранение оружия у стрелявшего не было.
47-летнего мужчину задержали и доставили в отдел. На него составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения). Его передадут мировому судье для принятия решения.
Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту причинения телесных повреждений.