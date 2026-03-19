Нижегородцам будут сообщать расположение мест в вагонах «Буревестника»

Услуга начнёт работать при покупке билетов с 20 апреля.

Пассажиры, совершающие поездки на скоростном двухэтажном поезде «Буревестник», который обслуживает маршрут Нижний Новгород — Москва на Горьковской железной дороге, теперь могут получить дополнительную информацию о расположении мест при приобретении билетов, сообщили в компании.

Начиная с 20 апреля 2026 года, при оформлении проездных документов на поезда, следующие по данному направлению, пассажиры смогут узнать, ориентированы ли кресла в стандартных сидячих вагонах по ходу движения или против него.

Как отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский, линия Нижний Новгород — Москва имеет большое значение для жителей обоих крупных городов. Поезда, следующие по этому маршруту, пользуются стабильным спросом как среди туристов, так и среди тех, кто совершает деловые поездки.

«Буревестник» совершает рейсы ежедневно. Отправление из Нижнего Новгорода осуществляется в 07:20, 15:29 и 18:57, а прибытие в Москву — в 11:34, 19:25 и 23:18 соответственно. Поезда, следующие в обратном направлении, отправляются из Москвы в 10:05, 13:45 и 20:15, прибывая в Нижний Новгород в 14:40, 17:46 и 00:03. В зависимости от графика, поезд делает остановки в Дзержинске, Коврове и Владимире.

С начала текущего года услугами скоростных поездов «Буревестник» воспользовались около 272 тысяч пассажиров. Поезд состоит из двухэтажных вагонов с сидячими местами стандартной и повышенной комфортности, специального штабного вагона, вагона СВ и вагона-ресторана.

Приобрести билеты можно через мобильное приложение, на официальном сайте компании в разделе «Пассажирам», а также в кассах железнодорожных вокзалов.

Более детальную информацию о правилах покупки билетов и расписании движения поездов можно найти на сайте, а также обратившись в Центр поддержки клиентов по бесплатному телефону 8−800−775−00−00.

