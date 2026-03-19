Нижегородцам будут сообщать расположение мест в вагонах «Буревестника»

«Буревестник» совершает рейсы ежедневно. Отправление из Нижнего Новгорода осуществляется в 07:20, 15:29 и 18:57, а прибытие в Москву — в 11:34, 19:25 и 23:18 соответственно. Поезда, следующие в обратном направлении, отправляются из Москвы в 10:05, 13:45 и 20:15, прибывая в Нижний Новгород в 14:40, 17:46 и 00:03. В зависимости от графика, поезд делает остановки в Дзержинске, Коврове и Владимире.