Петербургская школа № 493 возьмёт под опеку памятник Блокадному трамваю

Ученики школы № 493 в Санкт-Петербурге взяли шефство над памятником Блокадному трамваю на проспекте Стачек. Инициатива реализуется в рамках участия во Всероссийском конкурсе «Движение первых» и при поддержке «Горэлектротранса».

Источник: СПбГУП "Горэлектротранс"

Решение о выборе объекта школьники приняли на третьем этапе конкурса — «Первые рядом». В качестве долгосрочного социально значимого проекта они выбрали памятник Блокадному трамваю, расположенный в Ленинградском сквере. Рядом с ним находится ещё один исторический объект — памятник «Танк-победитель». Оба символа объединяет общее происхождение: и трамвай серии МС, и танк КВ-85 были выпущены на Кировском заводе.

Как отмечают сами учащиеся, Блокадный трамвай для них — не просто памятник, а символ стойкости и мужества жителей осаждённого Ленинграда, а также работников городского трамвайного хозяйства.

Ключевые мероприятия проекта приурочены к памятной дате — 15 апреля, годовщине возобновления трамвайного движения в блокадном Ленинграде. В этот день кадеты школы № 493 планируют нести у памятника почётный караул и возложить цветы. Кроме того, школьники намерены подготовить документальный видеоролик об истории Блокадного трамвая и посетить с экскурсией Трамвайный парк № 8.

Сотрудничество между образовательным учреждением и транспортным предприятием уже оформлено официально: соответствующее соглашение подписали представители Трамвайного парка № 8 СПб ГУП «Горэлектротранс» и школы № 493.

