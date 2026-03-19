Петербургская школа № 493 возьмёт под опеку памятник Блокадному трамваю

Решение о выборе объекта школьники приняли на третьем этапе конкурса — «Первые рядом». В качестве долгосрочного социально значимого проекта они выбрали памятник Блокадному трамваю, расположенный в Ленинградском сквере. Рядом с ним находится ещё один исторический объект — памятник «Танк-победитель». Оба символа объединяет общее происхождение: и трамвай серии МС, и танк КВ-85 были выпущены на Кировском заводе.