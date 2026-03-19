Летом в Перми благоустроят территории 19 школ

На школьных дворах появятся зоны разных видов активностей.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году обновят территории 19 школ Перми по инициативе губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, сообщили в пресс-службе городской администрации. Работы пройдут в рамках направления «Школьный двор» регионального проекта «Комфортный край».

В летний период планируется модернизировать школьные дворы следующих учреждений: школа № 14; Школа инженерной мысли им. П. А. Соловьёва; гимназии № 10 и № 4; лицей № 8; школы «Диалог», № 50, № 65, № 91, № 76, № 28, № 122, № 132 и № 64; адаптивные школы интернаты «Спутник», «Ступени» и «Территория возможностей»; школа «Траектория»; «Школа агробизнестехнологий».

Территории обустроят зонами активного и тихого отдыха, цветниками, тротуарами и площадкой для линеек, появится освещение и скамейки. Обновленные пространства станут точкой притяжения для мероприятий и досуга школьников и взрослых.00000.

Финансирование направления «Школьный двор» составит почти 299 млн рублей, средства поступят из краевого и городского бюджетов. Проект, реализуемый с 2023 года, нацелен на создание современных функциональных пространств у школ. В 2025 году уже благоустроили территории 10 образовательных учреждений.