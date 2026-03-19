Летом в Перми благоустроят территории 19 школ

Финансирование направления «Школьный двор» составит почти 299 млн рублей, средства поступят из краевого и городского бюджетов. Проект, реализуемый с 2023 года, нацелен на создание современных функциональных пространств у школ. В 2025 году уже благоустроили территории 10 образовательных учреждений.