Врач рассказала о первых симптомах менингококковой инфекции

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Менингококковая инфекция может начинаться с повышенной температуры и слабости, как и вирусная инфекция, но быстро приводит к осложнениям, рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская.
«Первые симптомы менингококковой инфекции часто напоминают обычную вирусную инфекцию: внезапно поднимается температура тела, появляется боль в горле, общая слабость. Затем в случае поражения головного мозга и его оболочек появляются стойкая головная боль, рвота, звукобоязнь», — подчеркнула невролог с беседе с информационным порталом РИАМО.
Она добавила, что боль и дискомфорт могут усиливаться от яркого света. Дети становятся вялыми, отказываются от еды, спят больше обычного или капризничают. Самым типичным признаком считают геморрагическую сыпь — темные мелкие точки на коже, которые не бледнеют при надавливании, часто имеют тенденцию сливаться, образуя красновато-синюшные пятна.
«Они появляются, если бактерия попала в кровоток и начала повреждать мелкие кровеносные сосуды — капилляры. В этом случае следует немедленно вызвать скорую помощь», — подчеркнула Демьяновская.
Врач отметила, что лучший способ защиты от менингококковой инфекции — вакцинация.
«Делать ее можно, начиная с раннего возраста, особенно она рекомендуется детям до пяти лет включительно и подросткам 13−17 лет в связи с высокой заболеваемостью в этих возрастных группах», — заключила специалист.