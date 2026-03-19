В Екатеринбурге подорожали похороны

В Екатеринбурге выросла стоимость услуг по погребению.

Источник: Комсомольская правда

Это следует из постановления, подписанного главой города Алексеем Орловым. Речь идет о похоронных услугах, гарантированно предоставляемых в Екатеринбурге.

Исходя из документа, в минимальный перечень ритуальных услуг входит: бесплатное оформление документов на погребение, предоставление и доставка гроба за 2 288,32 рублей, перевозка тела за 534,18 рублей, а также погребение или кремация за 8 307,92 рублей. В сумме похороны обойдутся в 11, 130,42 рублей, что на 590 рублей больше, чем в прошлом году. Больше всего из перечисленных услуг подорожало погребение — на 440 рублей.

В документе также отмечают, что перечень похоронных услуг предоставляется только на территории Екатеринбурга, а их стоимость рассчитана с учетом районного коэффициента.