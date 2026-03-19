У жителя Уфы из прямой кишки извлекли две шахматные фигуры

41-летний уфимец обратился к медикам с жалобами на сильные боли в животе, сообщил Mash в Башкирии. Сначала он заявил, что проглотил одну шахматную фигуру — офицера. Однако рентген показал, что внутри есть ещё одна, и застряла она поперёк кишки.
После обследования пациент признался: фигуры попали в организм не через рот, а через задний проход. Медики провели экстренную операцию и извлекли «слона» и «ферзя». После вмешательства мужчина поспешил покинуть больницу.
