У жителя Уфы из прямой кишки извлекли две шахматные фигуры

41-летний уфимец обратился к медикам с жалобами на сильные боли в животе, сообщил Mash в Башкирии. Сначала он заявил, что проглотил одну шахматную фигуру — офицера. Однако рентген показал, что внутри есть ещё одна, и застряла она поперёк кишки.