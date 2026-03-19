Хирурги сняли кузбассовцу скальп, чтобы убрать похожую на «третий глаз» вмятину

Житель Мариинска попал в больницу с переломом передних стенок обеих лобных пазух — кости черепа вдавились внутрь, образовав на лбу заметную вмятину, напоминающую третий глаз.
Как сообщает VSE42.RU со ссылкой на региональный Минздрав, 28-летний мужчина поступил в больницу скорой помощи. Операцию решили провести экстренно, чтобы не допустить рубцевания тканей.
Обычно в таких случаях делают разрез поперек лба, но тогда остается шрам длиной до 20 сантиметров. Врачи выбрали более сложный бикоронарный метод. Он представляет собой разрез в волосистой части головы и отслойку лоскута мягких тканей вместе с надкостницей, фактически снятие скальп.
Это позволило хирургам получить доступ к поврежденным участкам, очистить лобные пазухи, удалить гематому и костные осколки, а затем восстановить форму черепа. При этом удалось сохранить мимические мышцы и избежать заметного шрама на лице. Сейчас пациент проходит курс лечения.
